New York: seduta difficile per Stanley Black & Decker

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda attiva nella produzione di utensili, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,00% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Stanley Black & Decker è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di Stanley Black & Decker si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 68,97 USD. Prima resistenza a 71,52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 68,11.

