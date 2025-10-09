New York: seduta difficile per Stanley Black & Decker

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda attiva nella produzione di utensili
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,00% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Stanley Black & Decker
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di Stanley Black & Decker
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 68,97 USD. Prima resistenza a 71,52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 68,11.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)