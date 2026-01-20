Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 20:00
25.076 -1,78%
Dow Jones 20:00
48.540 -1,66%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: seduta molto difficile per Bath & Body Works

Retrocede molto il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,11%.
