Milano 16:22
45.254 +0,69%
Nasdaq 16:22
25.308 +0,23%
Dow Jones 16:22
47.940 -0,26%
Londra 16:22
9.957 +0,26%
Francoforte 16:22
24.483 -0,03%

New York: seduta difficile per AppLovin

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per AppLovin
Retrocede molto la piattaforma tecnologica di applicazioni, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,09%.
Condividi
```