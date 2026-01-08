Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:20
25.497 -0,61%
Dow Jones 18:20
49.312 +0,64%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: seduta molto difficile per Datadog

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che tratta in perdita del 4,55% sui valori precedenti.
