PALLADIUM dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo dell'8,31%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.519,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.320,3. L'equilibrata forza rialzista del palladio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.718,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)