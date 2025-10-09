Milano 15:34
42.992 -1,13%
Nasdaq 15:34
25.113 -0,09%
Dow Jones 15:34
46.666 +0,14%
Londra 15:34
9.532 -0,17%
Francoforte 15:34
24.686 +0,36%

Parigi: in forte denaro Danone

Parigi: in forte denaro Danone
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di alimenti e bevande, che tratta in rialzo del 4,06%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Danone mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,67%, rispetto a +1,42% dell'indice di Parigi).


Lo scenario tecnico di Danone mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 73,17 Euro con area di resistenza individuata a quota 76,87. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 70,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
