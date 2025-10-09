Parigi: in forte denaro Danone

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di alimenti e bevande
, che tratta in rialzo del 4,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Danone
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,67%, rispetto a +1,42% dell'indice di Parigi
).
Lo scenario tecnico di Danone
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 73,17 Euro con area di resistenza individuata a quota 76,87. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 70,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)