Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Borsa: Pessimo inizio per Parigi in calo (dell'1,62%)

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 8.125,51 punti

In forte ribasso l'indice di Parigi che riporta una forte discesa dell'1,62% a quota 8.125,51 in apertura.
