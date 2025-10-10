Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 21:09
24.424 -2,69%
Dow Jones 21:09
45.693 -1,44%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

New York: positiva la giornata per Southern

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Southern
(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di energia elettrica, che lievita dell'1,89%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Southern più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Southern classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 98,6 USD e primo supporto individuato a 96,87. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 100,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```