New York: positiva la giornata per Southern

(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di energia elettrica
, che lievita dell'1,89%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Southern
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Southern
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 98,6 USD e primo supporto individuato a 96,87. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 100,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)