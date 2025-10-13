Milano 10:41
42.293 +0,58%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:41
9.441 +0,15%
Francoforte 10:41
24.379 +0,57%

Cambi: euro a 1,1628 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1628 dollari alle 08:30
Euro a 1,1628 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
```