Milano 10:42
42.264 +0,52%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:42
9.439 +0,13%
Francoforte 10:42
24.377 +0,56%

Francoforte: mette il turbo Carl Zeiss Meditec

Effervescente Carl Zeiss Meditec, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,02%.
