Milano 14:45
45.989 +0,31%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:45
10.110 +1,05%
Francoforte 14:45
24.944 +0,30%

Francoforte: scambi in positivo per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Carl Zeiss Meditec, che tratta in utile del 3,27% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Carl Zeiss Meditec rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di Carl Zeiss Meditec resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 42,15 Euro. Supporto visto a quota 40,91. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 43,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```