Francoforte: scambi in positivo per Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec

Germany MDAX

Carl Zeiss Meditec

Germany MDAX

Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,27% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 42,15 Euro. Supporto visto a quota 40,91. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 43,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)