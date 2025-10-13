Francoforte: scambi al rialzo per Teamviewer

Teamviewer

Germany MDAX

Teamviewer

Germany MDAX

Teamviewer

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,96%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,403 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,663. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,242.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)