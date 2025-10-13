Francoforte: scambi al rialzo per Teamviewer

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Teamviewer
, con una variazione percentuale dell'1,96%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Teamviewer
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Teamviewer
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,403 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,663. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,242.
