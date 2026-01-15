Francoforte: si concentrano le vendite su Teamviewer

(Teleborsa) - Rosso per Teamviewer
, che sta segnando un calo del 2,74%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Teamviewer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,56%, rispetto a -1,17% del Germany MDAX
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Teamviewer
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6 Euro. Primo supporto visto a 5,77. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,685.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)