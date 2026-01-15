Milano 13:32
Francoforte: si concentrano le vendite su Teamviewer

(Teleborsa) - Rosso per Teamviewer, che sta segnando un calo del 2,74%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Teamviewer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,56%, rispetto a -1,17% del Germany MDAX).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Teamviewer. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6 Euro. Primo supporto visto a 5,77. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,685.

