Milano 13:09
44.562 -1,40%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:09
10.087 -1,06%
Francoforte 13:09
24.573 -1,55%

Francoforte: movimento negativo per Teamviewer

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Teamviewer
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Teamviewer, con una flessione del 3,35%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teamviewer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,415 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,595. Il peggioramento di Teamviewer è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```