Francoforte: risultato positivo per Teamviewer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Teamviewer
, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Teamviewer
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
La tendenza di breve di Teamviewer
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,127 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,062. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,192.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)