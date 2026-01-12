Milano 11:52
45.657 -0,14%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:52
10.124 0,00%
Francoforte 11:52
25.328 +0,26%

Francoforte: risultato positivo per Teamviewer

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Teamviewer
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Teamviewer, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Teamviewer subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La tendenza di breve di Teamviewer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,127 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,062. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,192.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```