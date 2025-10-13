Milano 10:44
42.217 +0,40%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:44
9.437 +0,10%
Francoforte 10:44
24.361 +0,49%

Londra: andamento rialzista per WPP
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding che fornisce servizi di comunicazione, che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di WPP rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per WPP, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,408 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,496. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
