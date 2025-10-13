Milano 10:45
Londra: scambi al rialzo per M&G

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di risparmio e investimenti, con una variazione percentuale dell'1,96%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che M&G mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,55%, rispetto a -0,42% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di M&G perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 2,579 sterline. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 2,611. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 2,56.

