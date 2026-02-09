Milano
Londra: scambi in positivo per Fresnillo
09 febbraio 2026 - 09.50
Punta con decisione al rialzo la performance del
leader mondiale dell'argento
, con una variazione percentuale del 3,68%.
Titoli e Indici
Fresnillo
+4,98%
