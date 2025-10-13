New York: in calo Altria Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di sigarette statunitense
, in flessione del 2,57% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'S&P-500
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Tecnicamente, Altria Group
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 65,81 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 67,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)