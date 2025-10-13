Milano 17:35
New York: scambi negativi per Ulta Beauty

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza, che mostra un decremento del 2,79%.

L'andamento di Ulta Beauty nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ulta Beauty, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 549,6 USD. Primo supporto visto a 523,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 513,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
