Milano 10:46
42.206 +0,38%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:46
9.436 +0,09%
Francoforte 10:46
24.360 +0,49%

Oro: 4.066,73 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.066,73 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.066,73 dollari l'oncia (+1,21%) alle 08:30.
Condividi
```