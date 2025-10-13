Piazza Affari: positiva la giornata per LU-VE Group

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che lievita del 2,71%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che LU-VE Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,14%, rispetto a -0,74% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 36,25 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 35,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 35,35.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)