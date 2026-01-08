Piazza Affari: brillante l'andamento di LU-VE Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che avanza bene dell'1,93%.
Lo scenario su base settimanale di LU-VE Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di LU-VE Group
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 39,92 Euro. Primo supporto visto a 39,12. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 38,63.
