Milano 14:08
45.423 -0,30%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:08
10.015 -0,33%
Francoforte 14:08
25.035 -0,35%

Piazza Affari: brillante l'andamento di LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di LU-VE Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che avanza bene dell'1,93%.

Lo scenario su base settimanale di LU-VE Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di LU-VE Group. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 39,92 Euro. Primo supporto visto a 39,12. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 38,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```