Milano 14:09
45.665 +0,31%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:09
10.170 +0,32%
Francoforte 14:09
25.298 -0,48%

Piazza Affari: positiva la giornata per Sesa

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Sesa
Balza in avanti la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,54%.
Condividi
```