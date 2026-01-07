Piazza Affari: movimento negativo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, con una flessione del 3,63%.
La tendenza ad una settimana di LU-VE Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di LU-VE Group
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 37,95. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 40,65.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)