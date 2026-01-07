Milano 13:36
Piazza Affari: movimento negativo per LU-VE Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, con una flessione del 3,63%.

La tendenza ad una settimana di LU-VE Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di LU-VE Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 37,95. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 40,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
