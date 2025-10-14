Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:07
24.590 -0,65%
Dow Jones 18:07
46.192 +0,27%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Construction & Materials
Piccolo scatto in avanti per il comparto costruzioni europeo, che arriva a 781,84 punti.
Condividi
```