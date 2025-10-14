Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:09
24.592 -0,64%
Dow Jones 18:09
46.182 +0,25%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Francoforte: giornata depressa per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Sottotono Redcare Pharmacy N.V, che passa di mano con un calo dell'1,88%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 86,95 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 85,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 88,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```