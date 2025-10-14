Francoforte: giornata depressa per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Sottotono Redcare Pharmacy N.V
, che passa di mano con un calo dell'1,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 86,95 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 85,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 88,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)