Crolla a Francoforte Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Scende sul mercato Redcare Pharmacy N.V
, che soffre con un calo del 4,75%.
La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V
è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di Redcare Pharmacy N.V
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 39,35 Euro. Prima resistenza a 41,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 38,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)