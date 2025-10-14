Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:12
24.613 -0,56%
Dow Jones 18:12
46.218 +0,33%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Francoforte: si concentrano le vendite su Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Retrocede Carl Zeiss Meditec, con un ribasso del 2,83%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Carl Zeiss Meditec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,02%, rispetto a -3,22% del Germany MDAX).


Tecnicamente, Carl Zeiss Meditec è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,35 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,37. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
