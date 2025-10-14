Francoforte: si concentrano le vendite su Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Retrocede Carl Zeiss Meditec
, con un ribasso del 2,83%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Carl Zeiss Meditec
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,02%, rispetto a -3,22% del Germany MDAX
).
Tecnicamente, Carl Zeiss Meditec
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,35 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,37. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)