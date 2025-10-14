Milano 17:35
Goldman Sachs scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la banca d'affari americana, che tratta in perdita del 5,37% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Goldman Sachs rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 759,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 735,9. L'equilibrata forza rialzista di Goldman Sachs è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 783,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
