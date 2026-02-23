New York: movimento negativo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Rosso per la banca d'affari americana
, che sta segnando un calo del 3,63%.
La tendenza ad una settimana di Goldman Sachs
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Goldman Sachs
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 919,3 USD. Supporto visto a quota 871. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 967,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)