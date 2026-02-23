Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

New York: movimento negativo per Goldman Sachs

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Rosso per la banca d'affari americana, che sta segnando un calo del 3,63%.

La tendenza ad una settimana di Goldman Sachs è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Goldman Sachs resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 919,3 USD. Supporto visto a quota 871. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 967,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```