New York: andamento sostenuto per American Express

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 325,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 336,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 317,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)