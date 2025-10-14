Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:17
24.629 -0,49%
Dow Jones 18:17
46.224 +0,34%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

New York: andamento sostenuto per American Express

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il famoso gruppo delle carte di credito, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a American Express rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico del gruppo delle carte di credito segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 325,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 336,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 317,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
