New York: andamento sostenuto per American Express

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il famoso gruppo delle carte di credito
, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a American Express
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico del gruppo delle carte di credito
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 325,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 336,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 317,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)