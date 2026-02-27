Milano 16:20
47.224 -0,43%
Nasdaq 16:20
24.924 -0,44%
Dow Jones 16:20
48.841 -1,33%
Londra 16:20
10.892 +0,42%
Francoforte 16:20
25.284 -0,02%

New York: profondo rosso per American Express

Retrocede molto il famoso gruppo delle carte di credito, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,36%.
