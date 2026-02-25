Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 21:10
25.324 +1,39%
Dow Jones 21:10
49.474 +0,61%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

New York: scambi in positivo per American Express

Punta con decisione al rialzo la performance del famoso gruppo delle carte di credito, con una variazione percentuale del 2,37%.
