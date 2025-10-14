Milano 17:35
New York: brillante l'andamento di Wells Fargo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding bancaria americana, con una variazione percentuale del 3,60%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wells Fargo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Wells Fargo rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Wells Fargo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 80,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 82,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 79,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
