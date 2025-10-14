New York: brillante l'andamento di Wells Fargo

holding bancaria americana

Wells Fargo

S&P-500

Wells Fargo

Wells Fargo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 3,60%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 80,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 82,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 79,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)