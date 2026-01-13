Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:35
25.802 +0,06%
Dow Jones 18:35
49.288 -0,61%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

New York: mette il turbo Jabil

Brillante rialzo per il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,00%.
