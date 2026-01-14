Wells Fargo, conti in crescita nel 4Q25, alzato obiettivo ROTCE

(Teleborsa) - Wells Fargo
ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con un utile netto di 5,4 miliardi di dollari
, pari a 1,62 dollari per azione diluita
, in crescita del 6%
rispetto ai 5,1 miliardi del pari trimestre 2024, corrispondente a 1,43 dollari per azione diluita.
I ricavi totali
si sono attestati a 21,3 miliardi in crescita del 4%
rispetto ai 20,4 miliardi di un anno prima.
Il Presidente e CEO Charlie Scharf
ha commentato: "La solida performance finanziaria, la rimozione del limite massimo imposto dalla Federal Reserve, la risoluzione di molteplici ordini di consenso e una crescita più solida sia nelle nostre attività consumer che commerciali mi rendono orgoglioso dei nostri risultati del 2025. Abbiamo raggiunto il nostro precedente obiettivo di ROTCE
del 15% e abbiamo fissato un nuovo obiettivo a medio termine del 17-18%. Rispetto all'intero esercizio 2024, l'utile diluito per azione
è cresciuto del 17%, il reddito da commissioni
è cresciuto del 5%, la performance del credito
è stata solida, con svalutazioni nette in calo del 16% e spese in crescita inferiore all'1%. Abbiamo continuato a operare con un significativo eccesso di capitale, restituendo 23 miliardi di dollari agli azionisti
attraverso 18 miliardi di dollari di riacquisti di azioni ordinarie e aumentando il nostro dividendo per azione ordinaria del 13% nel 2025
".
"Abbiamo lavorato duramente per bilanciare la performance a breve termine e gli investimenti per il successo a lungo termine. Abbiamo finanziato un significativo aumento degli investimenti in infrastrutture e crescita aziendale, generando maggiori risparmi grazie alle efficienze in tutta l'azienda. Negli ultimi 5 anni, riduzioni lorde delle spese pari a 15 miliardi di dollari ci hanno permesso di effettuare questi investimenti riducendo al contempo la base di spesa totale", ha aggiunto il CEO.
"I segnali di una crescita costante sono visibili in tutta l'azienda. Nelle nostre attività al consumo
, le carte di credito continuano a registrare forti aumenti di spesa e i nuovi conti sono cresciuti di oltre il 20% rispetto all'anno precedente. I prestiti auto
sono tornati a crescere, con saldi in aumento del 19% rispetto all'anno precedente. La crescita netta dei conti correnti
è stata più forte e i depositi e gli investimenti nella nostra offerta affluent – ??Wells Fargo Premier® – sono cresciuti del 14% rispetto all'anno precedente. Le commissioni di consulenza
nella nostra attività di gestione patrimoniale e degli investimenti sono cresciute dell'8%. Nelle nostre attività commerciali
, i prestiti sono cresciuti del 12%. Le commissioni di investment banking
sono aumentate del 14%. Abbiamo incrementato la quota di mercato dell'investment banking
e la nostra posizione in classifica M&A è passata da 12 a 8", ha aggiunto Scharf.
"Abbiamo costruito solide fondamenta e abbiamo compiuto grandi progressi nel migliorare la crescita e i rendimenti, pur operando con vincoli significativi. Siamo entusiasti di poter competere ora ad armi pari e di poter dedicare ancora più risorse alla crescita, con la possibilità di ampliare il nostro bilancio. La dedizione e il duro lavoro di tutti coloro che lavorano in Wells Fargo ci hanno permesso di entrare nel 2026 in una posizione di forza e siamo entusiasti dello slancio che abbiamo e delle opportunità che ci attendono", ha concluso Scharf.(Foto: © Maxim Kuzubov/123RF)