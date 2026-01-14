Wells Fargo, conti in crescita nel 4Q25, alzato obiettivo ROTCE

Wells Fargo

(Teleborsa) -ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con un, pari a, inrispetto ai 5,1 miliardi del pari trimestre 2024, corrispondente a 1,43 dollari per azione diluita.si sono attestati a 21,3 miliardi inrispetto ai 20,4 miliardi di un anno prima.Il Presidente e CEOha commentato: "La solida performance finanziaria, la rimozione del limite massimo imposto dalla Federal Reserve, la risoluzione di molteplici ordini di consenso e una crescita più solida sia nelle nostre attività consumer che commerciali mi rendono orgoglioso dei nostri risultati del 2025. Abbiamo raggiunto il nostro precedente obiettivo didel 15% e abbiamo fissato un nuovo obiettivo a medio termine del 17-18%. Rispetto all'intero esercizio 2024, l'è cresciuto del 17%, ilè cresciuto del 5%, la performance delè stata solida, con svalutazioni nette in calo del 16% e spese in crescita inferiore all'1%. Abbiamo continuato a operare con un significativo eccesso di capitale, restituendoattraverso 18 miliardi di dollari di riacquisti di azioni ordinarie e"."Abbiamo lavorato duramente per bilanciare la performance a breve termine e gli investimenti per il successo a lungo termine. Abbiamo finanziato un significativo aumento degli investimenti in infrastrutture e crescita aziendale, generando maggiori risparmi grazie alle efficienze in tutta l'azienda. Negli ultimi 5 anni, riduzioni lorde delle spese pari a 15 miliardi di dollari ci hanno permesso di effettuare questi investimenti riducendo al contempo la base di spesa totale", ha aggiunto il CEO."I segnali di una crescita costante sono visibili in tutta l'azienda. Nelle nostre, le carte di credito continuano a registrare forti aumenti di spesa e i nuovi conti sono cresciuti di oltre il 20% rispetto all'anno precedente. Isono tornati a crescere, con saldi in aumento del 19% rispetto all'anno precedente. La crescita netta deiè stata più forte e i depositi e gli investimenti nella nostra offerta affluent – ??Wells Fargo Premier® – sono cresciuti del 14% rispetto all'anno precedente. Lenella nostra attività di gestione patrimoniale e degli investimenti sono cresciute dell'8%. Nelle nostre, i prestiti sono cresciuti del 12%. Lesono aumentate del 14%. Abbiamoe la nostra posizione in classifica M&A è passata da 12 a 8", ha aggiunto Scharf."Abbiamo costruito solide fondamenta e abbiamo compiuto grandi progressi nel migliorare la crescita e i rendimenti, pur operando con vincoli significativi. Siamo entusiasti di poter competere ora ad armi pari e di poter dedicare ancora più risorse alla crescita, con la possibilità di ampliare il nostro bilancio. La dedizione e il duro lavoro di tutti coloro che lavorano in Wells Fargo ci hanno permesso di entrare nel 2026 in una posizione di forza e siamo entusiasti dello slancio che abbiamo e delle opportunità che ci attendono", ha concluso Scharf.