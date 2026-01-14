Male Wells Fargo sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Pressione sulla holding bancaria americana
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,37%.
Lo scenario su base settimanale di Wells Fargo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Wells Fargo
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 90,59 USD, con il supporto più immediato individuato in area 88,55. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 87,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)