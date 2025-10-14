Milano 14-ott
0 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 14-ott
24.237 -0,62%

New York: in forte denaro Builders FirstSource

New York: in forte denaro Builders FirstSource
Protagonista il fornitore di prodotti per l'edilizia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,24%.
