Milano 9:36
41.679 -1,16%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.176 -0,87%

Finanza
PALLADIUM del 13/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Effervescente il metallo prezioso, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,96%.

L'esame di breve periodo del palladio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.499 e primo supporto individuato a 1.436. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.562.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
