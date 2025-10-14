PALLADIUM del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Effervescente il metallo prezioso, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,96%.
L'esame di breve periodo del palladio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.499 e primo supporto individuato a 1.436. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.562.
