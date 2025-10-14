Parigi: in calo Bureau Veritas

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente
, che tratta con una perdita del 2,14%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 26,87 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 26,35. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 26,15.
