Milano
11:55
45.668
-0,11%
Nasdaq
9-gen
25.766
0,00%
Dow Jones
9-gen
49.504
+0,48%
Londra
11:55
10.124
-0,01%
Francoforte
11:55
25.326
+0,25%
Lunedì 12 Gennaio 2026, ore 12.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: calo per Societe Generale
Parigi: calo per Societe Generale
Migliori e peggiori
,
In breve
12 gennaio 2026 - 09.50
Sottotono la
big bank francese
, che passa di mano con un calo del 2,44%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: andamento negativo per Societe Generale
Parigi: risultato positivo per Societe Generale
Parigi: andamento rialzista per Societe Generale
Parigi: scambi negativi per Societe Generale
Titoli e Indici
Societe Generale
-0,63%
Altre notizie
Parigi: risultato positivo per Societe Generale
Parigi: scambi negativi per Societe Generale
Parigi: calo per Legrand
Parigi: movimento negativo per Bouygues
Parigi: netto calo registrato da Kering
Parigi: calo per Carrefour
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto