Parigi: andamento negativo per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente
, che presenta una flessione del 2,68% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Bureau Veritas
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Bureau Veritas
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,35 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,65. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,05.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)