Parigi: andamento negativo per Bureau Veritas
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, che presenta una flessione del 2,68% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Bureau Veritas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Bureau Veritas rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,35 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,65. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,05.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
