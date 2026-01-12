Parigi: movimento negativo per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente
, con un ribasso del 2,67%.
La tendenza ad una settimana di Bureau Veritas
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Bureau Veritas
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,44 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)