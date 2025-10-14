Milano 14-ott
0 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 14-ott
24.237 -0,62%

Petrolio a 58,85 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 58,85 dollari per barile alle 19:30.
