Amendolara (Odm): "L’Educazione alimentare deve essere materia scolastica"

(Teleborsa) - Inseriredalle scuole elementari alle secondarie di secondo grado, "come vera e propria, supportando gli insegnanti con le docenze di biologi nutrizionisti". E’ la proposta di, l’organismo con sede a Napoli e del quale sono soci fondatori Ciheam di Bari, Università degli Studi Parthenope, Ordine nazionale dei biologi e UNI-Ente italiano di Normazione.Amendolara ne ha parlato in occasione della tavola rotonda sul tema "" svoltasi nell’ambito del "".Per contrastare– che ogni anno causano circa 100mila morti secondo la Società Italiana di Nutrizione Clinica (SINuC) – e per affrontare il problema sempre più preoccupante, cheè necessario intervenire subito, in modo incisivo e duraturo, partendo dalla popolazione più giovane, coinvolgendo le famiglie e i Comuni."Bisogna creare consapevolezza - ha spiegato- affinchéin grado di fare prevenzione primaria". Secondo"la prassi di riferimento UNI/PdR 170 potrebbe essere utilizzata come strumento per, per trarre vantaggio di tutti i benefici insiti nella Dieta Mediterranea".A parere di(Lega italiana per la lotta contro i tumori), "la corretta alimentazione. In tal senso, la dieta mediterranea rappresenta un modello virtuoso, capace di allontanare circa il 30% dei tumori e ridurre il rischio di patologie oncologiche e non, come le metaboliche, cardiovascolari e altre. Serve un impegno condiviso - istituzioni, mondo produttivo e società civile - per tutelare la salute promuovendo la cultura della sana alimentazione, sin dall’età scolare. Per realizzare questa visione, proponiamo l’istituzione di un tavolo tecnico interdisciplinare che sviluppi questa strategia di prevenzione a lungo termine, per tradurre nella concretezza dei fatti queste aspettative e garantire una più lunga e migliore qualità di vita". Dal canto suo, ha messo in rilievo che "la dieta mediterranea, come conferma la scienza,e rappresenta un modello di benessere superiore ai farmaci". "La Campania, eccellenza agroalimentare, offre tradizioni e prodotti unici che vanno valorizzati e resi tracciabili.Solo così salute e sviluppo saranno uniti per il futuro delle nostre comunità" ha concluso Limone."La professione del biologo si è evoluta per fare fronte alle- ha affermato- e la figura specializzata del biologo nutrizionista ora ha le competenze tra le altre per gestire progetti nutrizionali, fare sorveglianza nutrizionale nelle comunità, valutareelaborare diete per persone affette da patologie e - soprattutto - fare educazione alimentare"., ha evidenziato "il ruolo fondamentale della mensa scolastica", citando l’esempio "", basata sull’utilizzazione di produzioni agroalimentari provenienti da territori rurali e da aree interne spesso trascurate, ma che contribuiscono a diffondere uno stile di vita sano e consapevole, auspicabilmente applicabile ai 4700 Comuni associati".