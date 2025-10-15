Amendolara (Odm): "L’Educazione alimentare deve essere materia scolastica"

(Teleborsa) - Inserire l’educazione alimentare all’interno dei percorsi scolastici
dalle scuole elementari alle secondarie di secondo grado, "come vera e propria materia curriculare studiata tutto l’anno
, supportando gli insegnanti con le docenze di biologi nutrizionisti". E’ la proposta di Vito Amendolara, presidente dell’Osservatorio Dieta Mediterranea
, l’organismo con sede a Napoli e del quale sono soci fondatori Ciheam di Bari, Università degli Studi Parthenope, Ordine nazionale dei biologi e UNI-Ente italiano di Normazione.
Amendolara ne ha parlato in occasione della tavola rotonda sul tema "Mediterranean Diet:a tool for the Agenda 2030
" svoltasi nell’ambito del "Milan Urban Food Policy Pact
".
Per contrastare l’aumento delle malattie legate a una cattiva alimentazione
– che ogni anno causano circa 100mila morti secondo la Società Italiana di Nutrizione Clinica (SINuC) – e per affrontare il problema sempre più preoccupante dell’obesità infantile
, che colpisce quasi un terzo dei bambini tra gli 8 e i 9 anni secondo l’AIRC,
è necessario intervenire subito, in modo incisivo e duraturo, partendo dalla popolazione più giovane, coinvolgendo le famiglie e i Comuni.
"Bisogna creare consapevolezza - ha spiegato Amendolara
- affinché le scelte alimentari siano più responsabili e la dieta mediterranea venga considerata un modello alimentare e culturale
in grado di fare prevenzione primaria". Secondo Ruggero Lensi, direttore generale UNI e vicepresidente ISO
"la prassi di riferimento UNI/PdR 170 potrebbe essere utilizzata come strumento per costruire i percorsi di formazione più adatti ad ogni fascia di età
, per trarre vantaggio di tutti i benefici insiti nella Dieta Mediterranea".
A parere di Francesco Schittulli, presidente Lilt
(Lega italiana per la lotta contro i tumori), "la corretta alimentazione è uno dei pilastri della prevenzione primaria
. In tal senso, la dieta mediterranea rappresenta un modello virtuoso, capace di allontanare circa il 30% dei tumori e ridurre il rischio di patologie oncologiche e non, come le metaboliche, cardiovascolari e altre. Serve un impegno condiviso - istituzioni, mondo produttivo e società civile - per tutelare la salute promuovendo la cultura della sana alimentazione, sin dall’età scolare. Per realizzare questa visione, proponiamo l’istituzione di un tavolo tecnico interdisciplinare che sviluppi questa strategia di prevenzione a lungo termine, per tradurre nella concretezza dei fatti queste aspettative e garantire una più lunga e migliore qualità di vita". Dal canto suo Antonio Limone, direttore generale della Asl di Caserta
, ha messo in rilievo che "la dieta mediterranea, come conferma la scienza, tutela la salute agendo sul microbiota
e rappresenta un modello di benessere superiore ai farmaci". "La Campania, eccellenza agroalimentare, offre tradizioni e prodotti unici che vanno valorizzati e resi tracciabili. Dobbiamo investire nelle scuole garantendo alimenti di qualità ai giovani.
Solo così salute e sviluppo saranno uniti per il futuro delle nostre comunità" ha concluso Limone.
"La professione del biologo si è evoluta per fare fronte alle nuove esigenze della società
- ha affermato Vincenzo D’Anna, presidente FNOB
- e la figura specializzata del biologo nutrizionista ora ha le competenze tra le altre per gestire progetti nutrizionali, fare sorveglianza nutrizionale nelle comunità, valutare la qualità e salubrità degli alimenti,
elaborare diete per persone affette da patologie e - soprattutto - fare educazione alimentare". Giovanni Caggiano, presidente Asmel
, ha evidenziato "il ruolo fondamentale della mensa scolastica", citando l’esempio "a metro zero e rifiuti zero
", basata sull’utilizzazione di produzioni agroalimentari provenienti da territori rurali e da aree interne spesso trascurate, ma che contribuiscono a diffondere uno stile di vita sano e consapevole, auspicabilmente applicabile ai 4700 Comuni associati".