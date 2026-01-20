Milano 13:21
44.511 -1,52%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:21
10.083 -1,10%
Francoforte 13:21
24.555 -1,62%

Piazza Affari: moderato recupero per l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: moderato recupero per l'indice del settore alimentare italiano
Piccolo scatto in avanti per il comparto alimentare a Piazza Affari, che arriva a 73.765,62 punti.
Condividi
```