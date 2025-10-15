Milano
Mercoledì 15 Ottobre 2025, ore 20.47
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,30%
Il FTSE 100 termina a 9.424,75 punti
,
Finanza
15 ottobre 2025 - 17.43
Londra porta a casa un calo dello 0,30%, con chiusura a 9.424,75 punti.
Argomenti trattati
Londra
(233)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,30%
