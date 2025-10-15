Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:29
24.717 +0,56%
Dow Jones 20:29
46.281 +0,02%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,30%

Il FTSE 100 termina a 9.424,75 punti

Londra porta a casa un calo dello 0,30%, con chiusura a 9.424,75 punti.
