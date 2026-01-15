Milano
17:35
45.850
+0,44%
Nasdaq
18:37
25.712
+0,97%
Dow Jones
18:37
49.529
+0,77%
Londra
17:35
10.239
+0,54%
Francoforte
17:35
25.352
+0,26%
Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 18.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,21%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,21%
Il CAC40 termina a 8.313,12 punti
In breve
,
Finanza
15 gennaio 2026 - 17.43
Parigi porta a casa un calo dello 0,21%, con chiusura a 8.313,12 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,23%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,37%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,70%
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,63%
Argomenti trattati
Parigi
(179)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,21%
Altre notizie
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,43%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,29%
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,47%
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,46%
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,44%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,33%)
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto