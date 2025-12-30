Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:01
25.506 -0,08%
Dow Jones 18:01
48.347 -0,24%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,75%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.940,71 punti

Londra lievita dello 0,75% e archivia la seduta a 9.940,71 punti.
